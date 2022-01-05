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Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı - Son Dakika

Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı

05.01.2022 23:16

Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı Patlama sonrası alevler içinde kalan iş yeri kameralara yansıdı Küçükçekmece'de bir oto tamircisinde bulunan LPG'li aracın tamiri sırasında patlama meydana geldi.

Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı

Patlama sonrası alevler içinde kalan iş yeri kameralara yansıdı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir oto tamircisinde bulunan LPG'li aracın tamiri sırasında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle alevler içinde kalan dükkan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Kıbrıs Caddesi'ndeki bir oto tamircisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üstünde bulunan 3 katlı binanın altındaki oto tamircisinde, LPG'li bir araçta yapılan kaynak nedeniyle patlama meydana geldi. Yere dökülen tinerin de alev almasıyla dükkan alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Polis, olası yeni patlamalara karşı çevredeki vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Olayın ardından, iş yeri ve içeride bulunan otomobil kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi. Öte yandan, yangında binanın dış cephesiyle beraber park halindeki 2 otomobil de hasar gördü.

Alevler içinde kalan iş yeri kameralara yansıdı

Küçükçekmece'de oto tamircisinde meydana gelen patlama sonrası çıkan yangın kameralara yansıdı. Görüntülerde, iş yerinin alevler içinde yandığı, çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmeye çalıştığı ve olay yerine itfaiye ekiplerinin geldiği görülüyor.

"Kaynak yapıyorlardı, tiner dökülmüş o anda alev almış"

Patlama sonrası olaya müdahale etmeye çalıştığını söyleyen Cumali Aydoğdu, "Kaynak yapıyorlardı. Tiner dökülmüş. O anda alev almış. Ben de ilk tüp yardımıyla girdim. Fakat içeri tinerle dolu olduğu için yetişemedik. Arabanın tüpüyle benzin deposu patladı. Hiç yaralı yok" dedi.

Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı
Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı
Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı
Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı
Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı
Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı
Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı
Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Küçükçekmece, İtfaiye, Patlama, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oto tamircisinde LPG'li araç patladı, iş yeri alevler içinde kaldı - Son Dakika
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