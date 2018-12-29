Son Dakika Haberleri: Oto Tamircisinde Yangın: Araçlar Alev Alev Yandı

Oto Tamircisinde Yangın: Araçlar Alev Alev Yandı

1 saat önce

Denizli'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Oto Tamircisinde Yangın: Araçlar Alev Alev Yandı, System.String[]
Denizli'de bir oto tamirhanesinde çıkan yangında 3 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi 17. Sokak'ta Cengiz Akmar'a ait oto parça ve tamir dükkanında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık yarım saatlik bir çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yeri içerisinde bulunan 3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç ise zarar gördü.

İtfaiye ekiplerinin yangına 7 araç ve 20 personelle müdahale ettiği bildirildi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 12:19 Kaynak: İHA

Sümer Mahallesi, Merkezefendi, Denizli, 3. Sayfa
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