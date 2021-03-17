Oto tamirhanedeki cinayete 18 yıl hapis istemi - Son Dakika

Oto tamirhanedeki cinayete 18 yıl hapis istemi

17.03.2021 15:36
Oto tamirhanedeki cinayete 18 yıl hapis istemi, System.String[]

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir oto tamirhanesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı öldüren sanık, 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir oto tamirhanesinde alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı şahsı öldüren sanık, 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Olay, 5 Nisan 2020'de Başiskele ilçesindeki Karadenizliler Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto tamirhanesi sahibi Erdem İ. ile Hızır Akgün arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Daha sonra iş yerine gelen Erdem İ.'nin kardeşi Ertekin İ. de tartışmaya dahil oldu. Tartışmanın büyümesi sonrasında Erdem İ., Hızır Akgün'ün ayağına pompalı tüfekle ateş etti. Yaralanan Akgün, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan iki kardeşten Ertekin İ. tutuklanırken, Erdem İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Ertekin İ.'nin Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

18 yıla kadar hapis istemi

Duruşmaya taraf avukatları, tanık ve sanık Ertekin İ. katıldı. Duruşmada okunan mütalaada Ertekin İ.'nin kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, daha sonra ise cinayeti haksız tahrik altında işlediğine kanaati ile indirim uygulayarak 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep edildi.

"Büyük bir korkum oluştu"

Mütalaa sonrasında savunma yaparak Akgün'ü öldürmek amacıyla hareket etmediğini söyleyen Ertekin İ., "Korkularımdan dolayı böyle bir olay oldu. Parmak izimin çıkmaması doğaldır. Zira çocukluğumda yaptığım iş nedeniyle parmak izlerim silinmiştir. Daha önce hastane başvurularımda parmak izlerim okumadı. Maktulün daha önceden bir büfeyi bastığına dair sosyal medyada dolaşan görüntüler vardır. Olaydan önce o görüntüleri de izlemiştim. Bu nedenle daha büyük bir korkum oluştu" diye konuştu.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, Ertekin İ.'nin kaçma şüphesinin olması sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Oto tamirhanedeki cinayete 18 yıl hapis istemi
Oto tamirhanedeki cinayete 18 yıl hapis istemi
Oto tamirhanedeki cinayete 18 yıl hapis istemi

Başiskele, Nisan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto tamirhanedeki cinayete 18 yıl hapis istemi - Son Dakika


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