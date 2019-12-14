Oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Zonguldak'ta, oto tamirhanesi sahipleriyle tartışan silahlı şüpheliler 3 kişiyi yaraladı.

Zonguldak'ta, oto tamirhanesi sahipleriyle tartışan silahlı şüpheliler 3 kişiyi yaraladı.

İddiaya göre, Karaelmas Mahallesi'nde sanayi sitesindeki bir tamirhanede aracını boyatan kişi ve yanındakiler, boyanın renk tonunu beğenmedikleri gerekçesiyle iş yeri sahipleriyle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araç sahibi ve yanındakilerin silahla ateş etmesi sonucu Cavit G. (40) bacağından ve Cihat G. (47) omzundan yaralandı. Çağın Alp G. (20) ise darbedildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, araçla kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Oto tamirhanesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:06 Kaynak: AA
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