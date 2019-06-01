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Oto tamirhanesine silahlı baskın kamerada

1 saat önce

Oto tamirhanesine silahlı baskın kamerada Otomobil bayram tatiline yetişmedi ortalığı birbirine kattı Arabası tamirden çıkmayınca silahla tamirhaneyi bastı tamirciyi silahın kabzasıyla yaraladıİSTANBUL - Kartal'da otomobilin tamirden çıkmasına sinirlenen bir kişi elinde silahla oto...

Oto tamirhanesine silahlı baskın kamerada
Otomobil bayram tatiline yetişmedi ortalığı birbirine kattı
Arabası tamirden çıkmayınca silahla tamirhaneyi bastı tamirciyi silahın kabzasıyla yaraladı
İSTANBUL - Kartal'da otomobilin tamirden çıkmasına sinirlenen bir kişi elinde silahla oto tamirhanesini bastı. Tamirciyi silahın kabzasıyla kafasından yaralayan şahıs daha sonra araçlara yumruk attı. Oto tamirhanesine silahlı baskın anı kameralarca saniye saniye kaydedildi.
Olay Kartal'da dün saat 15: 00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre aracını tamire veren şahıs tamir işleminin bayram tatiline yetişmemesi üzerine tamirhaneye geldi.Burada tamirciyi tartışan şahıs kavga ettikten sonra iş yerinden ayrıldı. Ardından elinde silah ve kalabalık bir grupla tekrar tamirhaneye gelen şahıs bu kez silahın kabzazıyla tamirciye vurdu. Silahını insanlara doğrultup tehditler savuran şahıs bazı araçları da yumrukladı. Ardından şahıs ve beraberindekiler tamirciden ayrılırken, iş yerinde çalışanı İ. B ve M. R ismli ustalar hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs elinde silahla tamirciye geliyor. Ardından araçlara yumruklayıp, silahı insanlara doğrultup tehditler savuruyor. Saldırganlar ayrılırken, yaralı şahıslar ambulansla hastaneye kaldırılıyor.
Oto tamirhanesine silahlı baskın kamerada
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:46 Kaynak: İHA
Kartal, 3. Sayfa
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