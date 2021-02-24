Son dakika haberi! Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi - Son Dakika
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Son dakika haberi! Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi

24.02.2021 23:33
Son dakika haberi! Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi

Son dakika gündem haberi: SAMSUN'da, iki kardeşe ait oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAMSUN'da, iki kardeşe ait oto tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay yerine gelen iş yeri sahibi S.E., fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Canik ilçesi Yenimahalle'de bulunan Gülsan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Kapalı haldeki iki kardeşe ait oto tamirhanesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangını haber alarak gelen iş yeri sahibi S.E. ise dükkanını görünce sinir krizi geçirdi. Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, S.E.'yi özel bir hastaneye kaldırdı.

Yangınla ilgili Irmak Polis Merkezi ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi! Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi! Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi! Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi! Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi
Son dakika haberi! Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi - Son Dakika


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