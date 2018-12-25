Son Dakika Haberleri: Oto Teybi Hırsızları Yakalandı

Oto Teybi Hırsızları Yakalandı

1 saat önce

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - FATİH, Avcılar ve Bakırköy'de 13 günde 20 aracın teybini çalan 6 kişi operasyona yakalandı.

Oto Teybi Hırsızları Yakalandı, System.String[]
Çağatay KENARLI, İstanbul DHA - FATİH, Avcılar ve Bakırköy'de 13 günde 20 aracın teybini çalan 6 kişi operasyona yakalandı. Operasyonda 26 oto teybi ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 -13 Aralık tarihleri arasında Fatih, Avcılar ve Bakırköy ilçelerinde 20 ayrı aracın teybini çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olaylara ilişkin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Fatih Asayiş Büro Amirliği ekipleri 16 Aralık'ta yaptığı operasyonda 13 ayrı 'Otodan Hırsızlık' suçundan kaydı bulunan A.A., A.P., M.E.M., R.K., M.B.O. ve E.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen 26 oto teybi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.O. adli kontrol şartıyla serbst bırakılırken, A.A., A.P., M.E.M., R.K., M.B.O. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:18 Kaynak: DHA

Bakırköy, Avcılar, Fatih, Güncel
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