Oto teybi hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Oto teybi hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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Antalya'da alışveriş merkezinin otoparkında bulunan bir aracın teybini çalan hırsız, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
Antalya'da alışveriş merkezinin otoparkında bulunan bir aracın teybini çalan hırsız, yakalanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesinde bir otoparkta bulunan araçtan oto teybi çalındı. Olayın ihbar edilmesinin ardından Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin M.H.K olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA
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