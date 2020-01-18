Oto teybi hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oto teybi hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Oto teybi hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Antalya'da alışveriş merkezinin otoparkında bulunan bir aracın teybini çalan hırsız, yakalanarak cezaevine gönderildi.

Oto teybi hırsızlığı şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Antalya'da alışveriş merkezinin otoparkında bulunan bir aracın teybini çalan hırsız, yakalanarak cezaevine gönderildi.


Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesinde bir otoparkta bulunan araçtan oto teybi çalındı. Olayın ihbar edilmesinin ardından Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin M.H.K olduğu tespit edildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Sorgun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı
8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu Irak'ta tehlikeli gerginlik! Bağdat'ta güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 19:30:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oto teybi hırsızlığı şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]