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Oto teybinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika

Oto teybinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

16.02.2022 14:45
Oto teybinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oto teybi içerisine zulalanan uyuşturucuyu narkotik ekipleri buldu, 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oto teybi içerisine zulalanan uyuşturucuyu narkotik ekipleri buldu, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan çalışmalarda ilçeye bir otomobille uyuşturucu madde sokulacağı bilgisi alındı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramada oto teybi içerisine zulalanmış şekilde 80 gram metamfetamin ele geçirildi.

Araçta bulunan G.D. ve S.İ. isimli şahıslar, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - MUĞLA

Oto teybinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Oto teybinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı
Oto teybinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı

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Uyuşturucu, Narkotik, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto teybinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oto teybinde uyuşturucu sevkiyatı polise takıldı - Son Dakika
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