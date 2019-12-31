Oto teybinin içinde esrar ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de polis ekipleri durdurdukları bir otomobilin teyip bölümünde 200 gram esrar ele geçirdi.



Niğde Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Ulukışla Çeleme Deresi mevkinde 34 S 8413 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada teyp bölümünde gizlenmiş 200 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ö, E.O ve A.T gözlatına alındı. - NİĞDE