Oto teybinin içinde esrar ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oto teybinin içinde esrar ele geçirildi - Son Dakika

Oto teybinin içinde esrar ele geçirildi

10 saat önce

Niğde'de polis ekipleri durdurdukları bir otomobilin teyip bölümünde 200 gram esrar ele geçirdi.

Oto teybinin içinde esrar ele geçirildi, System.String[]

Niğde'de polis ekipleri durdurdukları bir otomobilin teyip bölümünde 200 gram esrar ele geçirdi.


Niğde Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Ulukışla Çeleme Deresi mevkinde 34 S 8413 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada teyp bölümünde gizlenmiş 200 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ö, E.O ve A.T gözlatına alındı. - NİĞDE

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
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