Oto teybinin içinde esrar ele geçirildi - Son Dakika

Oto teybinin içinde esrar ele geçirildi
10 saat önce
Niğde'de polis ekipleri durdurdukları bir otomobilin teyip bölümünde 200 gram esrar ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:53 Kaynak: İHA
Niğde'de polis ekipleri durdurdukları bir otomobilin teyip bölümünde 200 gram esrar ele geçirdi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Ekipleri Ulukışla Çeleme Deresi mevkinde 34 S 8413 plakalı otomobili durdurdu. Ekipler araçta yaptığı aramada teyp bölümünde gizlenmiş 200 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ö, E.O ve A.T gözlatına alındı. - NİĞDE
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