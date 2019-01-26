Son Dakika Haberleri: Oto Teyp Hırsızı Traktör Römorkunda Yakalandı

Oto Teyp Hırsızı Traktör Römorkunda Yakalandı

16 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 4 araçtan teyp ve kolon çalan hırsız, polisin dikkati sayesinde traktör römorkunda yakalandı.

Oto Teyp Hırsızı Traktör Römorkunda Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 4 araçtan teyp ve kolon çalan hırsız, polisin dikkati sayesinde traktör römorkunda yakalandı.

Olay, gece yarısı 03.30 sıralarında Camiatik Mahallesi'ne bağlı Defne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. (44) isimli şahıs, aynı sokak civarında bulunan 4 ayrı otomobile girip, teyp ve kolonlarını sökerek, bir çuvala doldurdu.

Polisin geldiğini fark eden B.P. sokakta bulunan traktör römorkuna saklandı. Çuval içinde teyplere rastlayınca sokakta arama yapan ekipler, şüpheli B.P'yi traktör römorkunda saklanırken yakaladı.

B.P'nin aynı suçtan birden fazla vukuatı olduğu öğrenildi. Şahıs ifadesinin ardından adli makamlara teslim edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:48 Kaynak: İHA

Defne, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Aileler Birbirine Girdi: 2 Ölü, 3 Yaralı Aşırı Kilo Problemi Nedeniyle Hastaneye Giden Kadının Midesinden 7 Kilo Ur Çıktı

Kalp Krizinden Ölen Çocuğu Son Yolculuğunda Köpeği Yalnız Bırakmadı Brezilya'da Baraj Çöktü: En Az 50 Ölü, 300'den Fazla Kayıp Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:04:08. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oto Teyp Hırsızı Traktör Römorkunda Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]