Oto Teyp Hırsızı Traktör Römorkunda Yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 4 araçtan teyp ve kolon çalan hırsız, polisin dikkati sayesinde traktör römorkunda yakalandı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 4 araçtan teyp ve kolon çalan hırsız, polisin dikkati sayesinde traktör römorkunda yakalandı.



Olay, gece yarısı 03.30 sıralarında Camiatik Mahallesi'ne bağlı Defne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. (44) isimli şahıs, aynı sokak civarında bulunan 4 ayrı otomobile girip, teyp ve kolonlarını sökerek, bir çuvala doldurdu.



Polisin geldiğini fark eden B.P. sokakta bulunan traktör römorkuna saklandı. Çuval içinde teyplere rastlayınca sokakta arama yapan ekipler, şüpheli B.P'yi traktör römorkunda saklanırken yakaladı.



B.P'nin aynı suçtan birden fazla vukuatı olduğu öğrenildi. Şahıs ifadesinin ardından adli makamlara teslim edildi. - TEKİRDAĞ

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