Son Dakika Haberleri: Oto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandı
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Oto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandı

6 saat önce

Karabük'te 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Oto teyp hırsızlığında 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Karabük'te 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz hafta 3 otomobilden teyp hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından şüphelilerinin H.G. (19) ve S.K. (17) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların ifadeleri doğrultusunda evlerinde yapılan aramada oto teypleri ve teyp kolonları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Karabük, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 08:55 Kaynak: İHA
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