Oto Teyp ve Ses Sistemi Hırsızları Yakalandı

Adapazarı'nda, park halindeki otomobillerin camlarını kırarak teyp ile ses sistemlerini çalan 2 kişi yakalandı.

Adapazarı'nda, park halindeki otomobillerin camlarını kırarak teyp ile ses sistemlerini çalan 2 kişi yakalandı.



Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, Adapazarı'nda park halindeki otomobillerin camlarının kırılarak teyp ve ses sistemlerinin çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen R.K. (28) ile M.U. (24) yakalanırken, yapılan aramalarda ise çeşitli markalarda 14 adet oto teybi, 1 adet tablet, çok sayıda ses sistemi ile araç aksesuarları ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.U. adli kontrolle serbest kalırken, R.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Sakarya

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kenan Sofuoğlu, Aracını Otobüs Durağına Park Edip Başına 3 Kişi Bıraktı

Hırsızlık' Suçundan Aranan 2 Hükümlü Gardıroptaki Gizli Bölmede Yakalandı

Yanan TIR'ın Başında Uzun Süre Gözyaşı Döktü: Ocağımız Battı

Son Dakika! CHP Edremit Belediye Başkanı Adayı, Kesin İhraç Talebiyle Disiplin Kuruluna Sevk Edildi