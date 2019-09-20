Son Dakika Haberleri: ÖTO, üyelerini ihracata hazırlıyor
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ÖTO, üyelerini ihracata hazırlıyor

4 dakika önce

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, ihracat-ithalat danışmanlık firmasından Ferişte Temiz ile birlikte ihracat destek birimine başvuran üyelerle görüştü.

ÖTO, üyelerini ihracata hazırlıyor, System.String[]

Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) Başkanı Rıfat Eriş, ihracat-ithalat danışmanlık firmasından Ferişte Temiz ile birlikte ihracat destek birimine başvuran üyelerle görüştü.


Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO), üyelerin ihracatlarına katkı sağlaması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, ihracat destek birimine başvuran üyelerle görüşerek onlara ihracatla ilgili bilgiler aktardı. Görüşmede, ihracat-ithalat danışmanlık firmasından Ferişte Temiz de yer aldı. Eriş, yapılan görüşmede, devletin ihracat konusundaki desteklerine de değindi. Öte yandan toplantıda, ihracat hedef pazarlarının belirlenmesi ve firmaların ihracat yapmak istedikleri ürünler hakkında gerekli araştırmaların yapılması için aracı firmalarla görüşülmesine karar verildi.


Rıfat Eriş, konu hakkında şu ifadelere yer verdi:


"Oda olarak üyelerimizin her türlü faaliyetleri ile ilgilenmeye ve onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlardan biri de ihracat bağlantılarının nasıl yapıldığına ilişkin. Bu arada onlara yeni pazarlar bulma ve ilişkiler sağlama konusunda elimizdeki bilgileri paylaşıyoruz." - İZMİR

İhracat, Ödemiş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:25 Kaynak: İHA
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