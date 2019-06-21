Son Dakika Haberleri: ÖTO ve İZKA'dan Küçük Menderes Havzası ile ilgili önemli toplantı
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ÖTO ve İZKA'dan Küçük Menderes Havzası ile ilgili önemli toplantı

41 dakika önce

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) uzmanları Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO)'nda, Küçük Menderes Havzası sürdürülebilir kalkınma mali destek programı ilgili bir sunum yaptı.

ÖTO ve İZKA'dan Küçük Menderes Havzası ile ilgili önemli toplantı, System.String[]
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) uzmanları Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO)'nda, Küçük Menderes Havzası sürdürülebilir kalkınma mali destek programı ilgili bir sunum yaptı.

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) uzmanları Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO)'ndaydı. Küçük Menderes Havzası sürdürülebilir kalkınma mali destek programı ilgili sunum yapan uzmanlar, bazı bilgiler aktardı. Sunumda, mali destek programlarının bölgede etkin bir şekilde duyurulabilmesi, programın amaç ve öncelikleri, başvuru sahiplerinde aranacak şartlar, mali destek miktarları gibi konular ile başvuru formlarının doldurulmasına yönelik açıklamalar yapıldı.

ÖTO Başkanı Rıfat Eriş, sunumla ilgili, "Küçük Menderes Havzası olarak bölgemizin destek alabilecek olmasından yana memnuniyetimi belirtmek isterim. Alabileceğimiz destekler ve izleyeceğimiz yol üzerinden siz değerli üyelerimizden geri dönüşler almamız bizim için çok önemlidir. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak ihtiyacımız olan, bölgemizin ihtiyacı olan fikirler doğrultusunda projeler üreterek birlikte hareket etmek isteriz" dedi.

Ödemiş İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş da konuşmasında, Küçük Menderes havzanın değerinin bilinmesi gerektiğini belirterek, bölgenin destekleme konusunda daha fazla yararlanması gereken bir alan olduğunu söyledi.

İZKA uzmanlarının anlatımları sonrasında katılımcıların soru ve cevaplarının yanıtlanmasının ardından toplantı sona erdi.

Oda Konferans Salonunda yapılan sunuma ayrıca; İzmir Kalkınma Ajansı uzmanlarından; Hülya Ulusoy Sungur, Meltem Altınay, Gökçe Aydoğdu, ÖTO Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Serdar Genç, ÖTO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mualla Akgün, ilçedeki oda başkanları, kooperatif yönetim kurulu başkanları ve çok sayıda üye katıldı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:13 Kaynak: İHA
Ödemiş, Menderes, İzmir Kalkınma Ajansı, Ekonomi
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