ÖTO ve ÖTB üyeleri, tarım ve hayvancılık fuarına gidiyor - Son Dakika

ÖTO ve ÖTB üyeleri, tarım ve hayvancılık fuarına gidiyor

Ödemiş Ticaret Odası (OTO) ve Ödemiş Ticaret Borsası (ÖTB) yaptıkları ortak bir çalışma ile talep eden üyelerini 17-20 Kasım tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük tarım ve hayvancılık fuarı olan EuroTier Hannover 2020 Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na götürüyor.

ÖTO ve ÖTB üyeleri, tarım ve hayvancılık fuarına gidiyor, System.String[]

Ödemiş Ticaret Odası (OTO) ve Ödemiş Ticaret Borsası (ÖTB) yaptıkları ortak bir çalışma ile talep eden üyelerini 17-20 Kasım tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek olan dünyanın en büyük tarım ve hayvancılık fuarı olan EuroTier Hannover 2020 Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na götürüyor.


Normalleşme süreci ile alınan önlemlerde fuar organizasyonlarının yeniden yapılacağı bilgisi üzerine ÖTO ve ÖTB, Ticaret Bakanlığı ve TC Hannover Başkonsolosluğu-Ticaret Ataşeliği ile iletişime geçerek çalışmalarına başladı. Ödemiş Ticaret Odası Başkan'ı Rıfat Eriş, Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.S. ve organizasyonun Türkiye temsilcisi olan DLG Fuarcılık Ltd. Sti. firmaları ile görüştüklerini, fuarın gerekli önlemler alınarak yapılacağını ve kapılarını ziyaretçilerine açacağını söyledi. Kontenjanı sınırlı tutulacak fuar organizasyonunun verimli geçmesi için gereken özeni gösterdiklerini iletti.


"Yeni kapılar açacak"


Fuar çalışmasının süreci ile ilgili Rıfat Eriş şu bilgileri aktardı: "Ödemiş'in en güzide iki kurumu geçmişte birçok ortak faaliyette bir araya gelmişti. Yaptığımız ortak çalışmalar ile üyelerimize mümkün olan en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Geçmişte yaptığımız gibi bugün de bölgemizin gelişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ödemiş tarım ve hayvancılık alanında kendini geliştiren bir bölge. Bu nedenle dünyanın en büyük tarım ve hayvancılık fuarlarından biri olan Hannover Fuar'ına katılım sağlamamız, ilerisi için de bizlere yeni kapılar açacaktır. Pandemi sürecini göz önünde bulundurarak, organizasyonu yapmaya başlamadan önce gerekli araştırmalarımızı yaptık. Fuar için Ticaret Bakanlığı ve T.C. Hannover Başkonsolosluğu-Ticaret Ataşeliği ile görüşerek fuarın olma durumunu sorduk. Fuarın olacağını ve herhangi bir iptalin şu an için olmadığını söylediler. Ayrıca bakanlık aracılığı ile kurduğumuz bağlantılar ile de fuar sırasında oradaki firmalarla görüşme şansımız olacak. Bire bir yapacak olduğumuz B2B görüşmeleri ile belki de yeni iş kapıları açılacak. Tarım ve hayvancılık sektöründe bölgemiz iyi seviyelerde ve gelişime de açık. Dünyadaki değişimi yakından takip etmek için bu tarz fuarlara katılmak oldukça önemli. Bu ortak faaliyetin üyelerimiz için faydalı olacağını düşünüyorum. Fuara katılmak isteyen üyelerimiz Ödemiş Ticaret Odasını ya da Ödemiş Ticaret Borsasını arayarak kayıt yaptırabilirler." - İZMİR

Hannover, Ödemiş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 10:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi ÖTO ve ÖTB üyeleri, tarım ve hayvancılık fuarına gidiyor - Son Dakika Ekonomi

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