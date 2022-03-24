Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı - Son Dakika
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Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı

24.03.2022 19:12
Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı

Karabük'te bir oto yedek parça deposunda çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 milyon TL'lik olduğu tahmin edilen hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Karabük'te bir oto yedek parça deposunda çıkan yangın 5 saat sonra kontrol altına alınırken, yaklaşık 20 milyon TL'lik olduğu tahmin edilen hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Beşbinevler Bahçelievler mevkiinde oto yedek parçalarının bulunduğu fabrikada dün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Madeni yağların yanı sıra oto parçaları, kimyasal maddelerin de yanmasıyla siyah dumanların adeta gökyüzünü kapladığı yangın 5 saat sonra kontrol altına alınabilirken 8 saatlik soğutma çalışmasının ardından söndürüldü. Yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıkarken, meydana gelen hasarın yaklaşık 20 milyon TL olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan eksper ekipleri de olay yerine gelerek hasar tespitinde bulundu.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan depo sahibi İhsan Şenay, çalışanların yangına ilk müdahaleyi yapmasına rağmen başarılı olamadıklarını ve yangının kısa sürede büyüdüğünü belirtti. Depoda bulunan ürünler hakkında bilgi veren Şenay, yaklaşık 2 bin 350 metrekare alanın yandığını söyledi.

Eksperlerin gelerek hasar tespiti yaptığını aktaran Şenay, yangının çıkış nedeninin belli olmadığını, itfaiye ve polis ekiplerinin çalışmalarını devam ettirdiğini ifade etti. Şenay, oto yedek parça dolu depoyu ilerleyen günlerde Safranbolu Bostanbükü mevkiine yapılması planlanan Galericiler Sitesi'ne taşımayı planladıklarını kaydetti

Çeşit olarak Türkiye'deki ilk 5 firmadan biri olduklarını kaydeden Şenay, "Karabük için ayrı bir değerdir. Biz Karabük'ün ekmeğini değil, Türkiye'nin çeşitli illerine satış yaptığımız için Karabük'e para getiren bir firmayız. Karabük'e istihdam sağlıyoruz. Böyle bir firmayı kurmak benim 35 yılımı aldı. Emeğimiz neredeyse heba oldu. Can sağlığı olsun" diye konuştu.

Şenay, hasarın 20 milyon TL olarak tahmin ettiğini, tespitlerin tamamlanması ve kayıtların kontrol edilmesinin ardından kesin bir şey söyleyebileceklerini anlattı. - KARABÜK

Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı
Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı
Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı
Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı
Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı
Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı
Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı
Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı
Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı
Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı
Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı
Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı

YORUMLAR
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Merzifon'da müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı Merzifon'da müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN KARABÜK'TE OTO YEDEK PARÇA DEPOSUNDA YANGIN

Türk Lirası, İtfaiye, Karabük, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oto yedek parça deposunda çıkan yangının hasarı gündüz ortaya çıktı - Son Dakika
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