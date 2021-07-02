Araç yıkama makinesinde serinlerken çekilen görüntüleri ilgi gören 'Linda'ya otomobil çarptı - Son Dakika

İZMİR'de bir akaryakıt istasyonunda, oto yıkama bölümünde, yıkama makinesinde fırçaların arasına girip serinlerken çekilen görüntüleri sosyal medyada ilgi gören 'Linda' adlı köpeğe otomobil çarpıp kaçtı. Veterinere götürülen Linda'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Narlıdere ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda, işletmenin sahibi ve personeli tarafından bakımı üstlenilen, iş yerinin otomatik oto yıkama bölümündeki dev fırçalarda serinlediği görüntüler sosyal medyada ilgi gören 'Linda' isimli 8 yaşındaki köpeğe, 27 Haziran'da yoldan geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarptı. O anlar, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Siyah renkte bir otomobilin Linda'ya çarptıktan sonra yoluna devam ettiği görüldü.

'KAÇTIĞI İÇİN KINIYORUM'Akaryakıt istasyonun işletmecisi Tolga Foçalı, Linda'nın uzun süredir kendileriyle olduğunu belirterek, "O bizim için çok önemli ve değerli. Pazar günü saat 17.00-17.30 sıralarında bir araç Linda'ya çarparak kaçtı. İlk müdahalesini ben yaptım. Daha sonra da Narlıdere Belediyesi'ne veterinerine götürdük. Çarpan arkadaşa buradan seslenmek istiyorum, bu bir köpek olabilir ama o da bir can. Durup durumunu kontrol etseydi, müdahale etseydi çok iyi olurdu diye düşünüyorum. Kaçtığı için kendisini kınıyorum. Linda, buranın simgesi haline gelmiş bir köpek. Günde en az 20 kez oto yıkama makinesine girer. Biz ilk başta biraz korktuk, fırça ya da deterjan zarar vermesin diye. Ama baktık ki o bundan keyif alıyor, biz de yıkama makinesine girmesine müsaade ediyoruz" diye konuştu.SAĞLIK DURUMU İYİ

Linda'yı tedavi eden Veteriner Hekim Serdar Baydarlı, kaza nedeniyle herhangi bir kırığının olmadığını ifade ederek, "Yumuşak doku zedelenmesi vardı, bununla ilgili tedavilerimizi tamamladık. İlerleyen süreçte tedavisi tamamen bittiği zaman köpeğimizi teslim edeceğiz. Şu an gayet sağlıklı durumda, sadece arka ayakları biraz sekiyor, o kadar. Bunlar da tamamen düzelecek" dedi.