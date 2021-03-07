ADANA Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu - Son Dakika

ADANA Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu

07.03.2021 09:44

Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' bulduADANA'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada, oto yıkama makinesinin içerisine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu

ADANA'da şüphe üzerine durdurulan kamyonette narkotik köpeği 'Uzi' ile yapılan aramada, oto yıkama makinesinin içerisine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, denetim noktasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurup arama yaptı. Yapılan detaylı aramada hassas burunlu narkotik köpeği 'Uzi?, kamyonetin kasasına yüklü oto yıkama makinesine tepki verdi. Makineyi söken ekipler 55 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Kamyonetin sürücüsü T.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu
ADANA Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu
ADANA Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu
ADANA Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu

Uyuşturucu, Narkotik, Uzi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA Oto yıkama makinesine gizlenmiş 55 bin uyuşturucu hapı 'Uzi' buldu - Son Dakika


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