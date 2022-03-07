Oto yıkamacı genç kadınlar işlerini severek yapıyor - Son Dakika
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Oto yıkamacı genç kadınlar işlerini severek yapıyor

07.03.2022 12:25
Oto yıkamacı genç kadınlar işlerini severek yapıyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde oto yıkama üzerine iş yeri açan Merve Öztürk ve Deniz Baloğlu, genellikle "erkek işi" olarak görülen mesleklerini başarıyla yürütüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde oto yıkama üzerine iş yeri açan Merve Öztürk ve Deniz Baloğlu, genellikle "erkek işi" olarak görülen mesleklerini başarıyla yürütüyor.

Merve Öztürk, AA muhabirine, bir yıl önce ailelerinin desteğiyle bu işe başladıklarını, araç yıkama işinin yanı sıra oto kuaför ve pasta cila yaptıklarını anlattı.

Öztürk, Samsun'daki özel bir merkezde işin eğitimini aldıklarını ifade ederek, "Bu işi yapacaksak püf noktalarını da bilmemiz gerektiğine inandık. Buna göre hazırlığımızı yaptık. Çok şükür başarıyla sürdürüyoruz." dedi.

Kendilerine getirilen aracı bir saat gibi sürede temizledikten sonra müşteriye teslim ettiğini aktaran Öztürk, "Ben asla 'Hemen aracı yıkayayım da diğer araca geçeyim' diye düşünmüyorum. Çünkü işimle ön plana çıkmak istiyorum. Bunun için bize verilen aracı en güzel şekilde temizledikten sonra müşterime teslim ediyorum." diye konuştu.

"Bu mesleğin artık kadınlar tarafından yapılabildiği kanıtlandı"

Küçük yaşlardan itibaren çalışmayı çok sevdiğini dile getiren Öztürk, "Ev hanımları bu gibi işleri imkanları ölçüsünde yapabilirler. Erkek işi olarak görülebilir ama bu mesleğin artık kadınlar tarafından yapılabildiği kanıtlandı." ifadesini kullandı.

26 yaşındaki Deniz Baloğlu ise arkadaşı Merve'nin önerisiyle bu işe atıldıklarını kaydederek, "İyi ki bu işe başlamışız diyoruz. Hemen hemen tüm müşterilerimizden de güzel tepkiler alıyoruz." dedi.

Aracın her noktasını temizleyerek müşterilerini memnun etmeye çalıştıklarını aktaran Baloğlu, aile ekonomisine katkı sunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Aracını temizlettiren Nedim Uludağ ise iki kadının iş yeri açtığını çevresinden duyduğunu belirterek, "Ben de zaman zaman aracımı burada temizlettiriyorum. Merve ve Deniz'in ellerine sağlık. Gerçekten işlerini çok severek ve güzel yapıyorlar. Aracıma kadın elinin değdiği çok belli oldu." değerlendirmesinde bulundu.

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Altınordu, Tragger, Samsun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oto yıkamacı genç kadınlar işlerini severek yapıyor - Son Dakika


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