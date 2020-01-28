Oto yıkamacı görünümlü kaçak akaryakıt istasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Oto yıkamacı görünümlü kaçak akaryakıt istasyonu - Son Dakika

Oto yıkamacı görünümlü kaçak akaryakıt istasyonu

18 dakika önce

Adana'da oto yıkamacı görünümlü kaçak akaryakıt istasyonunda 3 bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi.

Oto yıkamacı görünümlü kaçak akaryakıt istasyonu, System.String[]

Adana'da oto yıkamacı görünümlü kaçak akaryakıt istasyonunda 3 bin 500 litre kaçak mazot ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde oto yıkamacı olarak bilinen yerde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine adrese baskın yapan polis kaçak akaryakıt bulamadı. Ancak polis oto yıkamacıda ağır bir mazot kokusu olduğunu saptayarak oto yıkamacıyı izlemeye başladı. Takip sonucunda Fatih A. isimli oto yıkamacının iş yerinin arkasına 4 tonluk akaryakıt tankı gömdüğü ve buradan kurduğu sistemle borularla akaryakıt satışı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine polis ikinci kez oto yıkamacıya baskın yaptı. Yapılan bu baskında polise iş makineleri de eşlik etti. Polis, oto yıkamacıda arama yaptığında açıkta bin litre kaçak akaryakıt tespit etti.


Kaçak mazot akan çeşme bulundu


Polis, detaylı yaptığı aramada ise oto yıkamacının polisin baskınında yakalanmamak için yer altından su borusu gibi görünen ve kaçak mazot akan bir sistem kurduğunu tespit etti. Bu akaryakıtın ise yine yan yana iki su musluğunun birinden aktığı, mazot almak istediklerinde musluğun başlığını çıkartıp yerine hortum takarak buradan kaçak mazot aldıkları belirledi. Bir taraftan da iş makineleri toprağı kazmaya devam etti.


Toprağa gömülen tankere kilit vurulduğu belirlendi


İş makinesi uzun bir uğraştan sonra yer altına gömülü 4 tonluk kaçak akaryakıt tankına ulaştı. Tankın kapağının kilitli olması dikkat çekti. Polis iş makinesi yardımıyla kilidi kırıp hortum vasıtasıyla kaçak mazotu tankere aktarmaya başladı. Polis yaptığı çalışma sonunda yer altındaki tankerden de 2 bin 500 litre olmak üzere toplamda 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Fatih A.'yı gözaltına alan polis kaçak mazota el koyarken, zanlı sorgulanmak üzere emniyete getirildi.


Bu arada zanlının gelen müşterilere kaçak mazotun örneğini bir çay bardağında koyarak gösterip "işte mazot bu çok kaliteli" dediği öğrenildi. - ADANA

Fatih, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Benzin ve motorine gece yarısı indirim geldi
Yeniden Refah Lideri Erbakan, deprem bölgesi Elazığ'a gitti Mekanında unutulan 400 bin TL'yi sahibine teslim etti İstanbul Havalimanı'nda yakalanan kuş kaçakçısına 95 bin lira ceza kesildi!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 10:34:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Oto yıkamacı görünümlü kaçak akaryakıt istasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]