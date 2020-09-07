Oto yıkamacı Hülya teyze, oğlunun emanetine sahip çıkıyor - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki Hülya Çallıca, 6 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren oğlunun açtığı oto yıkama dükkanında titizlikle çalışıyor. Oğlunun emanetine sahip çıkan Çallıca, eşi İbrahim Çallıca ile birlikte gün boyu mesai yapıyor. İş yerine gelen araçların iç ve dış temizliğini yapan Çallıca, çalışma azmiyle ilgi çekiyor.

Denizli'de yaşayan Hülya Çallıca'nın oğlu Ali Çallıca, 2014'ün mart ayında oto yıkama dükkanı açtı. Çallıca, iş yerini açtıktan 6 ay sonra, Honaz ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Oğullarını kaybetmenin acısını yaşayan Hülya ve İbrahim Çallıca çifti, bir süre kapalı kalan iş yerinin başına geçmek ve oğullarının emanetine bakmak için işe koyuldu. Oto yıkama dükkanını yeniden açan Çallıca çifti, el birliği yaparak çalışmaya başladı.