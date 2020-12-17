Oto yıkamacı izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika

Oto yıkamacı izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı

17.12.2020 08:02
Oto yıkamacı izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı, System.String[]

Adana'da oto yıkamacıda çalışan kişi izinsiz aldığı müşterinin arabasıyla drift attığı sırada polislerin 'dur' ihtarına uymayıp 1 kilometre kaçtıktan sonra kaza yapıp yakalandı.

Adana'da oto yıkamacıda çalışan kişi izinsiz aldığı müşterinin arabasıyla drift attığı sırada polislerin 'dur' ihtarına uymayıp 1 kilometre kaçtıktan sonra kaza yapıp yakalandı. Sürücünün ehliyeti olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir Devriye Ekipleri, Koza Mahallesi ara sokaklarında drift atan 01 BS 676 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü Hüseyin P. ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 1 kilometre kaçabilen Hüseyin P. aracın direksiyon hakimiyetini yitirerek telefon direğine çarparak durabildi. Polis sürücü Hüseyin P. ve yanında bulunan kişiye kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Yapılan incelemelerde, aracın Hüseyin P'ye ait olmadığı çalıştığı oto yıkamacıda bir müşterinin aracı olduğu tespit edildi. Hüseyin P. polise aracı izinsiz aldığını itiraf etti. Ehliyeti olmadığı için kaçan Hüseyin P'ye, drift atmak, tehlikeli araç kullanma, dur ihtarına uymama ve sokağa çıkma yasağından ceza yazıldı. Araç içeresinde bulunan diğer kişiye de sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza yazıldı.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)

Yüreğir, Adana, Koza, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oto yıkamacı izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Koronavirüs meslek hastalığı oluyor Sadakatsiz'in 11. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya saldırıya uğruyor Bakan Koca yerli aşıda müjdeyi verdi: İnaktif aşımızın Faz II çalışmalarına hazırlanılmaktadır Hırsız kadın önce büfe sahibini soydu, sonra kendi soyundu ABD'de Pfizer aşısı yapılan bir sağlık çalışanı hastaneye kaldırıldı Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Koronanın ilacını bulan Türk bilim insanı Prof. Dr. İbrahim Benter müjdeyi verdi: Pandeminin sonunu getirecek Ambulans kazasında üniversite öğrencisi genç kız hayatını kaybetti
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında işlem başlatılıyor         
07:50
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa tartışmalarına son noktayı koydu: Suçu bana yükleyemezler Ermenistan Başbakanı Paşinyan, istifa tartışmalarına son noktayı koydu: Suçu bana yükleyemezler         
07:36
Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi Ayasofya'da çıplak poz veren mankene 7 yıl hapis istemi         
00:12
Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'dan ayrıldı mı? Yapım şirketinden açıklama geldi         
00:06
ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin ilginç açıklama: İki ülke arasında uzlaşma fırsatı sağlayacak ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırımlara ilişkin ilginç açıklama: İki ülke arasında uzlaşma fırsatı sağlayacak         
23:45
Nihal Candan'dan Nihal Candan'dan "Pişman olduğun bir ilişkin oldu mu?" sorusuna yanıt: Evet, Murat Boz'la olan parti ilişkim         
22:26
Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı Final yapacağı açıklanan Maria ile Mustafa dizisinin setinde korona paniği! 18 kişinin testi pozitif çıktı         
20:43
Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den 3 il için yoğun kar yağışı uyarısı         
19:45
Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı Esra Erol'un programında bir skandal daha! Çocuğunun yasak aşkından olduğunu öğrenince sevinç çığlığı attı         
19:21
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi Elazığ İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf sonrası maske takmama cezası yedi         
16:34
ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu ABD'de teşvik paketi hazırlıklarıyla en fazla değer kazanan emtia gümüş oldu         
16:08
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi         
13:30
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı Firar ettiği zannedilen askerin cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı! Naaşına 19 yıl sonra ulaşıldı         
10:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 08:13:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Oto yıkamacı izinsiz aldığı müşterisinin arabasıyla polisten kaçarken kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei