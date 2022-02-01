Oto yıkamacı kız kardeşler işlerini severek yapıyor - Son Dakika

İstanbul'da oto yıkama, oto kuaför, pasta cila işi yapan kız kardeşler, performanslarıyla görenlerin dikkatini çekiyor.

Beylikdüzü'nde 6 yıldır oto yıkamacı işleten 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Duygu Yıldırım ile 1 çocuğu bulunan 24 yaşındaki Deniz Baytekin, "erkek mesleği" olarak bilinen oto yıkama, oto kuaför, pasta cila işini özveriyle ve severek yapıyor.

Duygu Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadının temizliğe daha yatkın olduğunu düşündüğü için bu işe başladığını söyledi.

Bu işlerin erkeklere özgü olmadığını dile getiren Yıldırım, kendilerini ilk kez gören bazı müşterilerin "Siz mi yıkıyorsunuz?", "Nasıl yapıyorsunuz, aracın tavanına çıkabiliyor musunuz?", "Erkek yok mu?" diye sorduğunu belirtti.

Sonraki işlerinde "Kadın daha güzel temizlik yapar." düşüncesiyle müşterilerin ilgi ve talebinin gittikçe arttığını ifade eden Yıldırım, temizliği sevdiği için işini sıkılmadan yaptığını kaydetti.

Günde en az 45-50 araçla ilgilendiklerine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Saat 08.00'den 22.00'ye kadar çalıştığımız da oluyor, 60-70 araca kadar ilgileniyoruz. İşimi severek yapıyorum. Erkeğin yaptığı işi kadın da yapabilir. Ev işleriyle dükkan işlerini karıştırmıyorum, saati ona göre ayarlıyorum. Çocuklarımın kahvaltısını yaptırıp okula gönderiyorum ve okul çıkışında da tekrar çocuklarıma vakit ayırarak onlara güzel bir aile ortamı sunuyorum."

Yıldırım, bazı fabrikalara otomobiliyle gidip oradaki araçları alarak iş yerine getirdiğini, temizliğini yaptıktan sonra teslim ettiğini belirtti.

İşinin gün geçtikçe ilerlediğini ve eleman sıkıntısı yaşadığını anlatan Yıldırım, kız kardeşinin kendisine yardım teklif etmesinden mutlu olduğunu, böylece beraber çalışmaya başladıklarını söyledi.

Yıldırım, işlerini abla-kardeş güzel şekilde yürütmeye çalıştıklarını kaydederek, "Kadın sürücüler bizi gördüklerinde daha mutlu oluyor. 'Biz evde otururken siz çalışıyor musunuz?' diye soruyorlar. Daha güzel işler başarabiliyoruz burada. Bu tepkileri almak güzel." ifadelerini kullandı.

"3-4 araçla, eşleriyle, dostlarıyla geliyorlar"

Deniz Baytekin ise çalışarak ablasına destek verdiğini, daha önce yaptığı işlerde bu kadar mutlu ve huzurlu olmadığını söyledi.

Ablasıyla çalışmaya nasıl başladığını anlatan Baytekin, şöyle konuştu:

"Ablamla kahve içmeye gelmiştim. Normal, sıradan bir gündü. Kahve içerken baktım yoğunluk ve eleman eksikliği var. 'Sana yardım edeyim.' dedim. Yapabilir miyim bilmiyorum, sonra başladım, 'Gayet güzelmiş.' dedim. Zaten bir kadın temizlik, ev işi, düzenle bilinir. Biz burada onu sağladık. Araç temizliğinin benim işim olduğunu anladım ve inanılmaz derecede mutluyum."

Kadının istediği her şeyi yapabileceğini vurgulayan Baytekin, "Müşteriler geldiğinde 'Siz mi yıkıyorsunuz?' diye bize sorabiliyor. En başta tepki alıyorduk ama şu an daha çok rahatlar. Mesela dışarıdan bir araç geldiğinde 'Biz kadın yıkamacı arıyorduk, size mutlaka geleceğiz.' deyip ardından 3-4 araçla, eşleriyle, dostlarıyla geliyorlar. Bunu görmek bizi mutlu ediyor." dedi.

Önceden iş yerine gelen bazı kadın sürücülerin şaşırdığını, başta kendilerine güvenmediğini, temizliği gördükten sonra ise başka yere gitmediğini ifade eden Baytekin, erkek sürücülerin de genelde böyle düşündüğünü sözlerine ekledi.