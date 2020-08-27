Oto yıkamacıda acı ölüm - Son Dakika

Oto yıkamacıda acı ölüm

-Basınçlı su tabancasını kullanırken, ayağı kayıp beton zemine düşen genç kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da bir oto yıkamacıda, ilk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken ayağının kayması sonucu beton zemine düşen genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bir oto yıkamacıda meydana geldi. Sabah iş yerini açan görevliden sonra, 18 yaşındaki Aziz Özkan da otomobiliyle içeri girdi. Otomobilini parkeden Özkan, yıkama bölümündeki basınçlı su tabancasıyla, yere serdiği bezleri yıkmak istedi. Tabancanın basıncıyla ayağı kayan Özkan'ın beton zemine sert bir şekilde düştü. Olayı gören görevliler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Özkan'ı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Aziz Özkan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde ise Aziz Özkan'ın terliği kaldı. Özkan'ın, işletme sahibinin uzaktan akrabası olduğu ve bugün ilk kez çalışacağı öğrenildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.