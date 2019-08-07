Oto yıkamacıda şüphe çekti, iş yerinde uyuşturucu ele geçirildi
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobilini yıkatırken şüphe üzerine GBT sorgusu yapılan Yücel B.'nin uyuşturucu ticaretinden arandığı belirlendi, iş yerinde ise 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:54 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde, otomobilini yıkatırken şüphe üzerine GBT sorgusu yapılan Yücel B.'nin uyuşturucu ticaretinden arandığı belirlendi, iş yerinde ise 1 kilo metamfetamin ele geçirildi.
İnegöl'de devriye görevi yapan polis ekipleri, oto yıkamacıda aracını yıkatan Yücel B.'nin hareketlerinden şüphelenip, GBT sorgusu yaptı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan arandığı belirlenen Yücel B. gözaltına alındı, evinde ve iş yerinde arama yapıldı. Ekipler, Yücel B.'nin iş yerinde buzdolabının altına gizlenmiş 1 kilo metamfetamin ele geçirdi. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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