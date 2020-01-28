Oto yıkamacıda yer altına gizlenmiş kaçak akaryakıt tankı bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oto yıkamacıda yer altına gizlenmiş kaçak akaryakıt tankı bulundu - Son Dakika

Oto yıkamacıda yer altına gizlenmiş kaçak akaryakıt tankı bulundu

6 saat önce

Adana'da, oto yıkamacıda yer altına gizlenmiş akaryakıt tankında 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da, oto yıkamacıda yer altına gizlenmiş akaryakıt tankında 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmayla, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda kaçak akaryakıt satışı yapıldığını belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, iş yerindeki musluklardan birinden kaçak akaryakıt diğerinden de motor yağı çıktığını tespit etti.

Ekip, kaçak akaryakıtın aktığı musluğu takip ettiğinde iş yerinin arka bölümüne uzandığını belirledi.

İş makineleriyle yapılan kazıda, toprağın yaklaşık iki metre altına gizlenmiş akaryakıt tankı ortaya çıktı.

Tankta 3 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçiren ekip, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı.

Oto yıkamacıda yer altına gizlenmiş kaçak akaryakıt tankı bulundu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:27 Kaynak: AA
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