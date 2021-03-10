Oto yıkamacıdaki cinayetin zanlıları adliyede (2) - Son Dakika

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan Y.E.İ.'nin emniyetteki ifadesinde, Mustafa Dev ile 28 Şubat'ta aralarında çıkan tartışmada kendisini bıçakladığını bu nedenle aralarında husumet olduğunu söyledi öğrenildi. Olayın yaşandığı gece Dev'in kendisinin bir arkadaşını rehin aldığını söyleyen Y.E.İ., "Beni çağırdı. Gittiğimde beni otomobilden zorla indirmeye çalıştı. Bana saldırdı ve yüzüme tüfekle vurdu. Ardından da bana tüfekle ateş etti, ben de kendimi korumak için rastgele ateş ettim" dediği ileri sürüldü.Zanlılardan Y.E.İ. ile B.O.B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,