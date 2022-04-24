Son dakika haber: OTO YIKAMACIDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: OTO YIKAMACIDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞI KAMERADA

24.04.2022 10:13
Son dakika haber: OTO YIKAMACIDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞI KAMERADA

Son dakika haberi: BEYLİKDÜZÜ'nde, oto yıkamacıya giren hırsızlar, 120 bin lira değerindeki malzemeyi çalarak kaçtı.

BEYLİKDÜZÜ'nde, oto yıkamacıya giren hırsızlar, 120 bin lira değerindeki malzemeyi çalarak kaçtı. Giderken poşette buldukları çayı da çalan hırsızların o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir oto yıkamacıda yaşandı. Hafif ticari araçla gelen 3 hırsızlık şüphelisi, otoparkın en alt katında bulunan oto yıkamacıya girdi. Şüpheliler, oto yıkamacıya ait demir menfezleri, güvenlik kamerası ve sistemlerini, elektrikli süpürgeleri, tazyikli su makinesi, masa ve 1 kilo çayı çaldı. Malzemeleri hafif ticari araca yükleyen 3 şüpheli, kısa sürede buradan ayrıldı. İş yerine gelen Yurday Akkaya, malzemelerin eksik olduğunu fark ederek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Akkaya, hırsızlık yaşandığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, yaptıkları çalışmaların ardından hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

UTANMADAN BİR KİLOLUK ÇAYI ÇALMIŞLAR

Yaşanılan hırsızlığın üzücü ve komik olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Yurday Akkaya, 'Sabah dükkana geldim. Malzemelerin eksik olduğunu fark ettim. Hemen güvenlik odasına çıktım. Bir hırsızlık olduğunu orada gördük. 120 bin liranın üzerinde malzememiz çalındı. Süpürgeler, tazyikli su makinesi, elektronik eşyalar ve bunun gibi birçok şey çalınmış. Utanmadan bir kiloluk çayı çalmışlar. Bir kısmı da yere dökülmüş. Üzücü, komik ve değişik bir durumö ifadelerini kullandı.

Son dakika haber: OTO YIKAMACIDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haber: OTO YIKAMACIDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haber: OTO YIKAMACIDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haber: OTO YIKAMACIDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haber: OTO YIKAMACIDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞI KAMERADA
Son dakika haber: OTO YIKAMACIDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞI KAMERADA

YORUMLAR
500
Son dakika... Hırdavat dükkanından musluk hırsızlığı kamerada Son dakika... Hırdavat dükkanından musluk hırsızlığı kamerada Son dakika! Pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada Son dakika! Pazarda cep telefonu hırsızlığı kamerada

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: OTO YIKAMACIDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
09:52 Aleyna Tilki 23 Nisan'ı iç çamaşırlı pozu ile kutladı, takiplerinden tepki yağdı
09:48 DP lideri Gültekin Uysal 6'lı ittifak hakkında net konuştu: Bu masa ne çatlar, ne yıkılır
09:38 Kendisinden ayrılmak isteyen kadını, çocuklarının çığlıklarına aldırış etmeden 5 kez bıçakladı
09:18 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan kavgada 4 kişi hayatını kaybetmişti! Gözaltına alınan AK Partili vekilin ağabeyi dahil 4 kişi tutuklandı
09:14 Bilim insanlarının yayınladığı rapor ürpertti! Kıyamet günü çok uzak değil mi?
08:57 Görev başında kafasına taş atılan polis memuru, yüksekten düşerek şehit oldu
08:26 8 yıllık hukuk mücadelesinde sona gelindi! Dodurga belde statüsünü kazandı
07:51 İngiliz basınının Türkiye provokasyonu büyük tepki çekti! İstanbul'dan geçen Rus denizaltı fotoğrafına yer verdiler
00:52 Zelenski'den Bayraktar sözleri: Rusya ile savaşta belirleyici bir rol oynamadı
00:40 Fransa'da şampiyon Paris Saint-Germain!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 10:34:27. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: OTO YIKAMACIDAN 120 BİN LİRALIK MALZEME HIRSIZLIĞI KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement