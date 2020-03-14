Oto yıkamacıdan 'Korona virüsü' kampanyası - Son Dakika

Kırıkkale'de bir oto yıkamacı esnafı 'Korona virüsü temizliği yapılır' şeklinde iş yerine astığı tabela ile sürücüler için kampanya başlattı.



Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından tüm dünyayı tehdit altına alan Korona virüsüne karşı Kırıkkale'de de vatandaşlar tedbirlerini almaya devam ediyor. Türkiye'de son 3 günde Korona virüsü teşhisinin 5 kişide görülmesinin ardından Kırıkkale'de özellikle araç sürücüleri otomobillerinin daha temiz ve hijyenik olması için araçlarını özel ilaçlarla dezenfekte ettiriyor. Bir oto yıkamacı esnafı ise 'Korona virüs temizliği yapılır' şeklinde iş yerine astığı tabela ile sürücülerin ekonomik olarak araçlarını dezenfekte etmeleri için kampanya başlattı.



"Yoğun bir talep var"



Ülkeye gelen 'Korona virüs' vak'asının daha çok arabalarda olabileceğini düşüncesiyle kampanya başlattıklarını ifade eden iş yeri sahibi Murat Ünal (30), "Korona virüsünün arabalara yapışabileceğini düşündük ve kampanya başlattık. Buraya gelen müşterilerde artış söz konusu şu an. Yoğun bir talep var. Sadece kişisel hijyenle bitmiyor bu arabalarında temizlenmesi gerekiyor. Tabelamıza 'Korona virüsü temizliği yapılır' yazarak özel ilaçlarımız ile temizlik yapıyoruz. Fırsatçılık diye tanımlanmasın bu makul fiyatlarla bu temizliği yapıyoruz. İnsanlar evlerinden çok araçlarında olduğu için araçlarının temizlenmesi gerekiyor" dedi.



"Fiyatlarda indirim yaptık"



Milli mücadeleye destek verdiklerini belirten Ünal, "Burada fırsatçılık yapmıyoruz. İşte burada krizi fırsata döndürenler var. Hatta biz indirimde yaptık. Sezon indirimlerimiz oluyor. Korona virüs temizliği şu anda zorunlu bir ihtiyaç haline geldi. Onda da insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani çok makul fiyatlarla" şeklinde konuştu.



Otomobilini dezenfekte ettiren Salih Tosun ise Korona virüsünden dolayı iş yerlerinde ve evlerinde temizlik yaptıklarını ve araçlarını da yıkattığını söyledi. - KIRIKKALE