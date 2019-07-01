Oto yıkamacıdan "yüz güldüren" kampanya

Edirne'de bir oto yıkamacı ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtmak üzere başlattığı oyuncak ve kitap kampanyasına destekte bulunan müşterilerinin araçlarını indirimli yıkıyor.Aynı zamanda Trakya Modifiyeli Araçlar Derneği Başkanı olan Yusuf Dobranyalı, ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak ve kitap kampanyası başlattı.Eşten dosttan bir miktar kampanyasına destek bulsa da daha fazla çocuğun yüzünü güldürmek için oyuncak ve kitap getirene araç yıkamada indirim yapmaya karar verdi.Hızla yayılan kampanya sayesinde çocukların "iyilik havuzu" doluyor, müşteriler hem ucuza araç yıkatıyor hem de bir gönle giriyor.Dobranyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir çocuğun hiçbir şeyden, özellikle oyuncak ve kitaptan mahrum kalmaması gerektiğini söyledi.Kampanya sonunda toplanan kitap ve oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtacaklarını ifade eden Dobranyalı, "Çocuklar dünyamızın geleceğidir düşüncesinden yola çıkarak müşterilerimize, oyuncak getirmeleri şartıyla 200 liralık yapılması gereken araç içi detaylı temizliği, cilası, iç ve dış yıkama, buharlı antibakteriyel temizliğini 50 liraya indirdik." şeklinde konuştu.Dobranyalı, yoksulluğun ne demek olduğunu bilen bir kişi olarak yüz güldürmeye devam edeceğini dile getirdi.