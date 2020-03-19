Oto yıkamacılarda 'korona' yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oto yıkamacılarda 'korona' yoğunluğu - Son Dakika

Oto yıkamacılarda 'korona' yoğunluğu

15 dakika önce

Türkiye'de de görülen korona virüs vakalarının ardından birçok vatandaş oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Oto yıkamacılarda 'korona' yoğunluğu, System.String[]

Türkiye'de de görülen korona virüs vakalarının ardından birçok vatandaş oto yıkamacıların yolunu tuttu. Araçları yıkamanın yanında dezenfekte işlemi de yapan oto yıkamacılarda yoğunluğun yüzde 30 arttığı öğrenildi.


Dünya üzerinde yaklaşık 120 ülkede görülen korona virüsün Türkiye'de de görülmesi üzerine alınan tedbirlere ek olarak kendi tedbirlerini de alan vatandaşlar, araçlarıyla oto yıkamacıların yolunu tuttu. Korona virüse karşı birçok alanda yapılan dezenfekte işlemlerini araçlarında uygulamak isteyenler oto yıkamacıların önünde sıra oluşturdu. Oto yıkamacılar müşterilerinin iç dış yıkamanın yanı sıra dezenfektasyon işleminin de yapılmasını hatta dezenfektasyon işlemi yapılma şartıyla araçlarını yıkamaya verdiklerini söyledi. Korona virüsten sonra müşterilerin dezenfektasyon istediklerini söyleyen oto yıkamacı Emine Karabulut, "Korona virüsü vakalarından sonra müşterilerimiz araba yıkatmaya devam ediyorlar. Artı olarak da korona virüs durumlarından ötürü biz farklı olarak dezenfekte yapıyoruz. Müşterilerimiz hem araba yıkatmaya geliyorlar hem de dezenfekte yaptırmaya geliyorlar" dedi.


Korona virüs sebebiyle araçlarını dezenfekte ettirmeye gelen Mehmet Çelik ise, "Taşımacılık işiyle uğraşıyoruz. O yüzden malum ülkemizde korona virüsten dolayı araçlarımızı daha sık yıkamayı ve dezenfekte ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden yıkamacıların yolunu tuttuk, buradayız. Araçlarımızı dezenfekte ettirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:59 Kaynak: İHA

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