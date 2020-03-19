Oto yıkamacılarda 'Korona' yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Genel Oto yıkamacılarda 'Korona' yoğunluğu - Son Dakika

Oto yıkamacılarda 'Korona' yoğunluğu

6 saat önce

Oto yıkamacılarda 'Korona' yoğunluğu Oto yıkamacılarda Korona virüs mesaisi Türkiye'de görülen Korona virüsü vakalarının ardından birçok vatandaş oto yıkamacıların yolunu tuttu.

Oto yıkamacılarda 'Korona' yoğunluğu

Oto yıkamacılarda Korona virüs mesaisi

DENİZLİ - Türkiye'de görülen Korona virüsü vakalarının ardından birçok vatandaş oto yıkamacıların yolunu tuttu. Araçları yıkamanın yanında dezenfekte işlemi de yapan oto yıkamacılarda yoğunluk yüzde 30 arttığı öğrenildi.

Dünya üzerinde yaklaşık 120 ülkede görülen ve ölüm ile neticelenen Korona virüsü oto yıkamacıları sevindirdi. Türkiye'de Korona virüsünün görülmesi üzerine alınan tedbirlere ek olarak kendi tedbirlerini alan vatandaşlar araçlarını alarak oto yıkamacıların yolunu tuttu. Korona virüsüne karşı bir çok alanda yapılan dezenfekte işlemlerini araçlarında uygulamak isteyenler oto yıkamacıların önünde sıra oluşturdu. Oto yıkamacılar müşterilerinin iç dış yıkamanın yanı sıra dezenfektasyon işleminin de yapılmasını hatta dezenfektasyon işlemi yapılma şartıyla araçlarını yıkamaya verdiklerini söyledi. Korona virüsünden sonra müşterilerin dezenfektasyon istediklerini söyleyen oto yıkamacı Emine Karabulut, "Korona virüsü vakalarından sonra müşterilerimiz araba yıkatmaya devam ediyorlar. Artı olarak da korona virüsü durumlarından ötürü biz farklı olarak dezenfekte yapıyoruz. Müşterilerimiz hem araba yıkatmaya geliyorlar hem de dezenfekte yaptırmaya geliyorlar" dedi. Korona virüsü sebebiyle araçlarını dezenfekte ettirmeye gelen Mehmet Çelik, "Taşımacılık işiyle uğraşıyoruz. O yüzden malum ülkemizde korona virüsünden dolayı araçlarımızı daha sık yıkamayı ve dezenfekte ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden yıkamacıların yolunu tuttuk, buradayız. Araçlarımızı dezenfekte ettirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Oto yıkamacılarda 'Korona' yoğunluğu

Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:37 Kaynak: İHA

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