Oto yıkamacılarda 'toz taşınımı' mesaisi - Son Dakika
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Oto yıkamacılarda 'toz taşınımı' mesaisi

19.04.2022 10:18
Oto yıkamacılarda 'toz taşınımı' mesaisi

Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü tarafından önceki gün Eskişehir için yapılan toz taşınımı uyarısı gerçekleşirken, bu durum oto yıkamacıların işine olumlu yansıdı.

Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü tarafından önceki gün Eskişehir için yapılan toz taşınımı uyarısı gerçekleşirken, bu durum oto yıkamacıların işine olumlu yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin öngörüsü ile toz taşınımı ve fırtına uyarısı yapılmıştı. Tahminde pazar ve pazartesi olmak üzere iki gün Afrika üzerinden toz taşınımı ve il genelinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek rüzgarla birlikte yer yer toz savrulması beklendiği belirtilmişti. Meteoroloji 3.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler gerçekleşirken, sokaktaki araçların üzerlerinin toz ile kaplandığı gözlemlendi. Birçok aracın toz ve çamurla kaplanması oto yıkamacıların işini olumlu yönde etkiledi.

"TOZ VE ÇAMUR BİZİM İŞE OLUMLU YANSIYOR"

Eskişehir'de oto yıkama işiyle uğraşan Fahri Toğrul, durgun olan işlerinin biraz olsun açıldığını belirtti. Aracının tozla kaplandığını gören vatandaşların, oto yıkamacıların yolunu tuttuğunu söyleyen Toğrul, "Pazar günü aşırı tozlu halde birkaç araç geldi. Ben hava durumundan kaynaklı olduğunu bilmiyordum. Bugün daha fazla araç geldi. Gelenlerin neredeyse hepsinin üstünde toz tabakası vardı. Sonradan internette gördüm böyle bir uyarı olduğunu. Bizim için iyi oldu tabi, işlerimiz açıldı. Toz ve çamur bizim işe olumlu yansıyor" dedi.

(Hüseyin Samet Öksüz - İHA)

Oto yıkamacılarda 'toz taşınımı' mesaisi
Oto yıkamacılarda 'toz taşınımı' mesaisi
Oto yıkamacılarda 'toz taşınımı' mesaisi
Oto yıkamacılarda 'toz taşınımı' mesaisi

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Meteoroloji'den Aydınlılara 'toz aşımı' uyarısı Meteoroloji'den Aydınlılara 'toz aşımı' uyarısı

Meteoroloji, Eskişehir, Tragger, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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