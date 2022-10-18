Oto yıkamacıların çamur mesaisi - Son Dakika
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Oto yıkamacıların çamur mesaisi

18.10.2022 11:19

Oto yıkamacıların çamur mesaisi Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar güne gece meydana gelen çamur yağmuru ile uyandı.

Oto yıkamacıların çamur mesaisi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar güne gece meydana gelen çamur yağmuru ile uyandı.

Oto galericiler ve oto yıkamacılar güne çamura bürünmüş araçları temizleyerek mesaiye başladılar. Gece rüzgarın getirdiği toz bulutları yağmurla birlikte düşünce araçlar ve balkonlar çamurla kaplandı.

Oto Yıkamacı Faruk Uymaz, "Dün iş yok diye üzülüyorduk bugün güne çamur ile uyandık. Sabahın erken saatlerinde araç sahipleri arayıp randevu almaya başladı. Yoğun bir gün bizi bekliyor. Yağan çamur araçlardan zor çıkıyor. Dün gece yağan yağmur ile tüm araçlar çamura bürünmüş halde" dedi.

Oto galeri çalışanı ise sabah erken saatlerde satılık araçları temizliğe başladıklarını belirterek, araçlara yağan çamurun zorlu bir temizlik ile çıktığını kaydetti.

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Kaynak: İHA

Tragger, Yağan, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oto yıkamacıların çamur mesaisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oto yıkamacıların çamur mesaisi - Son Dakika
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