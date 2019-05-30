Oto yıkamacıya giren yılanı itfaiyeciler yakaladı
1 saat önce
BARTIN'da, oto yıkamacıya giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibince yakalanarak, doğaya salındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:00 Kaynak: DHA
BARTIN'da, oto yıkamacıya giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibince yakalanarak, doğaya salındı. Kavallar Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanına giren yılanı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen Bartın Belediyesi itfaiye ekibi, yıkama makinelerinin arkasına giren yılanı özel aparatla yakalayarak, torbaya koydu. 1,5 metre uzunluğundaki yılan, daha sonra doğaya salındı.
- Bartın
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