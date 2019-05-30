Son Dakika Haberleri: Oto yıkamacıya giren yılanı itfaiyeciler yakaladı
Son Dakika Güncel Haber

Oto yıkamacıya giren yılanı itfaiyeciler yakaladı

1 saat önce

BARTIN'da, oto yıkamacıya giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibince yakalanarak, doğaya salındı.

Oto yıkamacıya giren yılanı itfaiyeciler yakaladı, System.String[]


BARTIN'da, oto yıkamacıya giren 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekibince yakalanarak, doğaya salındı. Kavallar Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanına giren yılanı görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen Bartın Belediyesi itfaiye ekibi, yıkama makinelerinin arkasına giren yılanı özel aparatla yakalayarak, torbaya koydu. 1,5 metre uzunluğundaki yılan, daha sonra doğaya salındı.

- Bartın
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:00 Kaynak: DHA
İtfaiye, Bartın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kahreden ölüm! Topladığı odunlar sonu oldu İstanbul'da bir daireye giren yılan büyük korku yaşattı: Zehirliymiş, şoktayız Avustralya'da uyuduğu sırada pitonla göz göze gelen kadının hayatını soğukkanlılığı kurtardı Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:34:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oto yıkamacıya giren yılanı itfaiyeciler yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]