3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

12.06.2022 19:00

3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı Balıkesir-İstanbul karayolunun Susurluk bağlantı noktası yakınlarında meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

BALIKESİR - Balıkesir- İstanbul karayolunun Susurluk bağlantı noktası yakınlarında meydana gelen 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza sonrası alev alan araçlar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, S.C. yönetimindeki 34 ARS 10 plakalı araç, İzmir istikametinden İstanbul istikametine seyri sırasında Hatap Deresi mevkiinde, havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, emniyet şeridinde duraklama yapan Ö.B. idaresindeki 34 KF 5751 plakalı araca ve yardım amaçlı duran B.E.Ç. yönetimindeki 35 H 6723 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 H 6723 plakalı araç alev alarak tamamen yanarken, 34 ARS 10 plakalı araç ise kısmen tutuştu. Kaza sonrası S.C. ve Ö.B. yaralanırken, B.E. isimli kişi hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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