Son Dakika Haberleri: Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu
Son Dakika Genel Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu

Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu

6 saat önce

Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okuduBURSA - İstanbul-Bursa-İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi.

Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu

BURSA - İstanbul-Bursa- İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Hız tutkunu sürücü adete ölüme meydan okudu.

Bursa - İzmir - İstanbul yeni otobanda hız tutkunu bir sürücü motosikletiyle 310 kilometreye yükseldi. 1 dakikadan az sürede 310 kilometreye çıkan sürücü motosikletinin önünü kaldırarak araçların yanından hızla geçti. Kaskına taktığı aksiyon kamerasından kaydettiği görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu

İstanbul, İzmir, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
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