Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu
6 saat önce
Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okuduBURSA - İstanbul-Bursa-İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 03:01 Kaynak: İHA
Otobanda 310 kilometre hızla ölüme meydan okudu
BURSA - İstanbul-Bursa- İzmir otobanında 310 kilometre hız yapan motosiklet sürücüsü yürekleri ağza getirdi. Hız tutkunu sürücü adete ölüme meydan okudu.
Bursa - İzmir - İstanbul yeni otobanda hız tutkunu bir sürücü motosikletiyle 310 kilometreye yükseldi. 1 dakikadan az sürede 310 kilometreye çıkan sürücü motosikletinin önünü kaldırarak araçların yanından hızla geçti. Kaskına taktığı aksiyon kamerasından kaydettiği görüntüler izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.
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