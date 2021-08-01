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Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı - Son Dakika

Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı

01.08.2021 19:04

Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı Gaziantep otobanında tırın bir işçi servisine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölürken 15 kişi yaralandı.

Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep otobanında tırın bir işçi servisine arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi ölürken 15 kişi yaralandı.

Gaziantep otobanında aksam saatlerinde meydana gelen kazada tır, isçi servisine çarptı. Feci kazanın ardından karayolunda can pazarı yaşandı . etrafa savrulan yaralılara vatandaşlar, güvenlik görevlileri ve sağlık ekipleri müdahale ederken, araçta sıkışanlar ise itfaiye ekiplerinin calismasiyla kurtarıldı. ilk bilgilere göre 3 kişi hayatını kaybederken 15 kişi yaralandı.

Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı
Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı
Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı
Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı
Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı
Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı
Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı
Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı

Gaziantep, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otobanda can pazarı: 3 ölü 15 yaralı - Son Dakika


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