Üye Girişi
Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! - Son Dakika

Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon!

29.05.2021 14:36

Adana ve Mersin otobanında vatandaşları cinsel ilişkiye girme vaadiyle kandırarak, götürdükleri tenha bir yerde tehditle paralarını alan Cono aşiretine operasyon gerçekleştirildi. Binden fazla polisin yer aldığı operasyonda çok sayıda adrese baskın yapılmasının yanı sıra, 26'sı kadın toplam 42 kişi ise gözaltına alındı.

Adana'da otoyolda otostop çekerek durdukları araçların sürücülerini cinsel ilişkiye girmek bahanesiyle kandırarak dolandırdığı ileri sürülen Cono aşiretin mensuplarına yönelik 1000 polisle operasyon düzenlendi. Kıyı şehirlerini birbirine bağlayan otoyolu kapsayan 200 kilometrelik alan üzerindeki çeşitli adreslere yapılan şok baskında 26'sı kadın toplam 42 kişi gözaltına alındı.

OTOSTOP ÇEKEREK DURDURUYORLAR

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu (TAG) üzerinde otostop çekerek durdurdukları araçların sürücülerini dolandıran Cono aşireti üyelerinden 20 mağdur şikâyetçi oldu. Sabah'ın haberine göre Cumhuriyet Savcılığı tarafından verilen talimat üzerine Cono aşiretine yönelik operasyon başlatıldı. Adana ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri aşiret üyelerini teknik ve fiziki takip altına alındı.

Adana'da Cono aşiretine bin polisle operasyon! Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbetmişler

CİNSEL İLİŞKİ VAADİYLE KANDIRIP GASBETMİŞLER

Polis, aşiret üyelerinin otoyolda durdurduğu araç sürücülerini cinsel ilişkiye girme bahanesiyle yoldan uzak tenha bir yere götürdüğünü daha sonra ormanlık alanda önceden bekleyen 10 ila 15 kadının bir anda aracın etrafını sararak sürücüyü tehdit edip parasını ve değerli eşyasını çaldığını belirledi. Gasp, adam yaralama gibi suçları işledikleri ve yaklaşık 500 bin lira para dolandırdıkları iddia edilen aşiret üyeleri polis tarafından 8 ay boyunca adım adım izlendi.

26'SI KADIN 42 KİŞİ GÖZALTINDA

Gerekli delilleri toplayan polis operasyon için düğmeye bastı. Özel harekat ekiplerinin de arasında bulunduğu 1000 polis şafak vakti 200 kilometre alan üzerinde bulunan çeşitli adreslere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 26'sı kadın 42 kişi gözaltına alındığı operasyonda narkotik köpekleriyle didik didik aranan evlerden tüfek, tabanca, mermi, fişek, cinsel gücü arttırıcı hap ve döner bıçağı ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, Salı günü adliyeye sevk edilecek.

Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon!

Cinsel İlişki, Mersin, Polis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! - Son Dakika


YORUMLAR (3)
500

Son Dakika

Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; kadraja bu görüntü girdi Yemekler sürekli kayboluyordu, mutfağa gizli kamera koydu; kadraja bu görüntü girdi Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Serkay Tütüncü'den olay yaratacak özel hayat itirafı: Cinsel ilişki bence hayat enerjisi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi Beyazıt Öztürk, 24 yaşındaki Azeri güzelle aşk yaşıyor! Paylaşım ilişkiyi ele verdi 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi 20 santim boyundaki etçil çekirge görenleri şaşkına çevirdi Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor Bomba iddia: Gülsim Ali İlhan, kendisinden 22 yaş büyük Durul Bazan'la aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri
15:53 İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler
15:22 Şampiyonlar Ligi final maçından önce Tuchel, rakibi Guardiola'nın taklidini yaptı
15:10 Boşandığı kadını öldürüp, çelik sandık içinde apartmanın bodrum katına gömmüş
15:09 Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı
15:08 Gülşen doğum günü paylaşımında Hasan Mezarcı'yı tiye aldı, takipçilerini kahkahaya boğdu
14:50 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz
14:42 İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az
14:36 Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon!
14:28 Koronavirüsle ilgili skandal rapor ortaya çıktı: ABD ve Çin bir araya gelerek virüsü laboratuvarda geliştirdi
14:17 Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı
İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler İtalya Grand Prix'sinde yere düşen pilotu ezip geçtiler         
15:53
Şampiyonlar Ligi final maçından önce Tuchel, rakibi Guardiola'nın taklidini yaptı Şampiyonlar Ligi final maçından önce Tuchel, rakibi Guardiola'nın taklidini yaptı         
15:22
Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı Son Dakika: İstanbul'un yeni sembolü Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle açıldı         
15:09
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'un temelini atıyoruz         
14:50
İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az İşte Türkiye'de satılan en ucuz 2. el araç modelleri! Hepsi 50 bin liradan az         
14:42
Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı Rambo Okan, Fenerbahçe Stadı'nda başarısızlık yüzünden intihar etmeye kalkıştı         
14:17
Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi! Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi Genç kadına çarpıp kaçan sürücüyü, far detayı ele verdi! Polisler 130 kamera görüntüsünü tek tek inceledi         
13:50
Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası Gidenlerin başına gelenler korkunç! Metrekareye 5 yılan düşen ölüm adası         
12:44
17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu 17 yılda bir yeryüzüne çıkan böcek, canlı yayında muhabirin zor anlarına neden oldu         
12:29
Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı Yolda gördüğü yılanı ezmek istemeyen muhtar, uzun süre dil döktü! O paylaşıma beğeni yağdı         
12:00
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bu kez sokak kedilerine ve güvercinlere savaş açtı         
11:35
Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi Aslıhan Güner, yeni projesi için imaj değiştirdi         
11:24
Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı Yakın temaslılar için karantina süresi 14 güne uzatıldı         
11:06
Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu Mansur Yavaş'ı başörtüsü üzerinden eleştirmek istedi! Melih Gökçek, baltayı taşa vurdu         
09:50
Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı Fazla kilolarıyla objektiflere takılan Hande Doğandemir, mayoyla spor yaptı         
23:16
Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak Kocasıyla birlikte yasak aşkını 8 parçaya bölen kadından tuhaf savunma: Tek suçum eşimi aldatmak         
17:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2021 16:05:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobanda cinsel ilişki vaadiyle kandırıp, onlarca kişiyi tenha yerde gasbeden Cono aşiretine bin polisle operasyon! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement