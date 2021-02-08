Otobanda feci kazada otomobil tırın altından güçlükle çıkarıldı: 2 ölü - Son Dakika

Otobanda feci kazada otomobil tırın altından güçlükle çıkarıldı: 2 ölü

Otobanda feci kazada otomobil tırın altından güçlükle çıkarıldı: 2 ölü Gaziantep-Kahramanmaraş otoban yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Otobanda feci kazada otomobil tırın altından güçlükle çıkarıldı: 2 ölü GAZİANTEP - Gaziantep- Kahramanmaraş otoban yolu üzerinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 35 AGA 480 plakalı Volkswagen Passat marka otomobil aynı istikamette seyir halindeki tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve trafik ekipleri sevk edildi. Kazada kimliği belirlenemeyen otomobil sürücü ve yanında bulunan arkadaşı hayatını kaybetti. Hurdaya dönen araçtan ölenlerin cansız bedenleri itfaiyenin uzun uğraşları sonucu çıkartılabildi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken ölenlerin cenazeleri adli tıp morguna kaldırıldı.

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