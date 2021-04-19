Otobanda hafriyat kamyonuna minibüs arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Otobanda hafriyat kamyonuna minibüs arkadan çarptı: 1 yaralı

Bursa-İstanbul-İzmir otoyolunda hafriyat yüklü kamyona minibüs çarptı.

Bursa-İstanbul- İzmir otoyolunda hafriyat yüklü kamyona minibüs çarptı. Kazada minibüs şoförü yaralandı. Edinilen bilgiye göre İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunda meydana gelen kazada 16 CRT 37 plakalı minibüsün şoförü Samet Aslan, aracında meydana gelen arıza nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aracın sağa savrulmasıyla İbrahim Bolat idaresindeki 16 NFF 89 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan araçtan emniyet kemeri sayesinde hafif sıyrıklarla kurtulan Samet Aslan, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası şok yaşayan kamyon şoförü İbrahim Bolat, "Arkadaşın demesine göre orta şeritte ilerlerken arabası arıza yapmış, sağa çekmiş ve arkadan vurmuş. Ben nasıl olduğunu görmedim. Sarsıntı hissettim. Arakaya baktığımda aracın savrulduğunu gördüm. Hafif yaralandı. Tedbir için hastaneye götürdüler" ifadelerini kullandı. - BURSA

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