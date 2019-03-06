Otobanda Kaza...kamyonda Can Pazarı: 1 Yaralı
54 dakika önce
İstanbul Bursa İzmir Otobanı'nın Orhangazi ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kamyon önünde seyreden başka bir kamyona çarptı.
İstanbul Bursa İzmir
Otobanı'nın Orhangazi
ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında bir kamyon önünde seyreden başka bir kamyona çarptı. Araç
içinde sıkışan kamyon şoförü itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza sabah 07: 30 sıralarında Oksijen AVM önünde meydana geldi. Bahattin D. (30) idaresindeki 16 KIU 38 plakalı kamyon, Bursa'dan İstanbul istikametine seyir halindeyken, yine aynı istikamete giden Mustafa T. (45) idaresindeki 20 RF
589 plakalı bir başka kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddeti ile Bahattin D. idaresindeki kamyon hurdaya döndü.
Kazada kamyon sürücüsü Bahattin D. araç içerisinde sıkıştı. Yaralı kamyon sürücüsü olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araç içinden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma
ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:39 Kaynak: İHA
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