Otobanda korku dolu anlar: Tır cayır cayır yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otobanda korku dolu anlar: Tır cayır cayır yandı - Son Dakika

Otobanda korku dolu anlar: Tır cayır cayır yandı

6 saat önce

İstanbul-Edirne otoban yolu Çorlu mevkiinde alev alan tır cayır cayır yandı.

Otobanda korku dolu anlar: Tır cayır cayır yandı, System.String[]

İstanbul- Edirne otoban yolu Çorlu mevkiinde alev alan tır cayır cayır yandı. Sürücü son anda kupayı dorseden ayırırken, yangın sonrası ortada sadece demir yığını kaldı.


Olay, İstanbul -Edirne otoban yolu Çorlu mevkiinde meydana geldi. Otobanda seyir halinde olan metal malzeme yüklü Romanya Uyruklu P.A.G. idaresindeki yabancı plakalı bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Tırın alev aldığını fark eden sürücü hemen kısa sürede tırı dinlenme tesisine çekerek kupayı dorseden ayırdı.


Alev topuna dönen tırı gören diğer sürücülerin ve etraftaki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Çorlu ve Çerkezköy'den çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erlerin müdahale etmesi sonucu tırdaki yangını söndürme çalışmaları başladı. Tırdan yükselen alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, aracın sürücüsü alevler içerisinde kalan dorseyi izlemekten başka bir şey yapamadı.


Yangın nedeniyle İstanbul -Edirne otoban yolunun bir şeridi trafiğe tamamen kapandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak tırdaki yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Yangın tamamen söndürülürken, tırdan geriye büyük bir demir yığını kaldı. - TEKİRDAĞ

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:19 Kaynak: İHA
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