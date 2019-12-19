Otobanda korku dolu anlar: Tır cayır cayır yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otobanda korku dolu anlar: Tır cayır cayır yandı - Son Dakika

Otobanda korku dolu anlar: Tır cayır cayır yandı

6 saat önce

İstanbul-Edirne otoban yolu Çorlu mevkiinde alev alan tır cayır cayır yandı.

Otobanda korku dolu anlar: Tır cayır cayır yandı, System.String[]

İstanbul- Edirne otoban yolu Çorlu mevkiinde alev alan tır cayır cayır yandı. Sürücü son anda kupayı dorseden ayırırken, yangın sonrası ortada sadece demir yığını kaldı.

Olay, İstanbul -Edirne otoban yolu Çorlu mevkiinde meydana geldi. Otobanda seyir halinde olan metal malzeme yüklü Romanya Uyruklu P.A.G. idaresindeki yabancı plakalı bir tır, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Tırın alev aldığını fark eden sürücü hemen kısa sürede tırı dinlenme tesisine çekerek kupayı dorseden ayırdı.

Alev topuna dönen tırı gören diğer sürücülerin ve etraftaki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Çorlu ve Çerkezköy'den çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye erlerin müdahale etmesi sonucu tırdaki yangını söndürme çalışmaları başladı. Tırdan yükselen alevler çevredekilere korku dolu anlar yaşatırken, aracın sürücüsü alevler içerisinde kalan dorseyi izlemekten başka bir şey yapamadı.

Yangın nedeniyle İstanbul -Edirne otoban yolunun bir şeridi trafiğe tamamen kapandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak tırdaki yangın ile ilgili soruşturma başlattı. Yangın tamamen söndürülürken, tırdan geriye büyük bir demir yığını kaldı.

(Volkan Kuru/İHA)

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

78 yaşındaki felçli kadın bir hafta önce eşini kaybetti, evi yanınca sokakta kaldı
Ozan Baran, sosyetik ikoncan olan eşi Süreyya Yalçın'a helikopter hediye etti Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü

Son Dakika Haberleri
18:00 Alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı - Son Dakika
18:00 Edirne diyanet'in 'tabure' uygulaması selimiye camii'nde başladı - Son Dakika
18:00 Bursa liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika
18:00 Çorum'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
18:00 Kılıçdaroğlu yeni siyaset anlayışını türkiye'nin bütün coğrafyasına dağıtalım - Son Dakika
17:38 Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Son Dakika
17:01 Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 18:06:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Otobanda korku dolu anlar: Tır cayır cayır yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]