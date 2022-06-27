Son dakika! Kamyonun sıkıştırdığı otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Kamyonun sıkıştırdığı otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

27.06.2022 17:00

Son dakika haberleri: Kamyonun sıkıştırdığı otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı Bursa'da otobanda meydana gelen kazada iddiaya göre kamyonun sıkıştırması sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kamyonun sıkıştırdığı otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı

BURSA - Bursa'da otobanda meydana gelen kazada iddiaya göre kamyonun sıkıştırması sonucu bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul-Bursa- İzmir Otoyolu Gemlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kamyonun sıkıştırması sonucu 34 GV 6284 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İlk müdahale diğer sürücüler tarafından yapılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Kamyonun sıkıştırdığı otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Kamyonun sıkıştırdığı otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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