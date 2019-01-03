Son Dakika Haberleri: Otobanda Seyreden Otomobilin Camına Levha Düştü

Otobanda Seyreden Otomobilin Camına Levha Düştü

45 dakika önce

Kanada'nın Toronto kentindeki bir otobanda seyir halindeki bir aracın camından içeri büyük bir kontrplak levha düştü.

Otobanda Seyreden Otomobilin Camına Levha Düştü, System.String[]
Kanada'nın Toronto kentindeki bir otobanda seyir halindeki bir aracın camından içeri büyük bir kontrplak levha düştü. Kanada'nın Toronto kentindeki bir otobanda seyreden bir otomobilin camına önünde yol alan bir araçtan büyük bir kontrplak levha düştü. İki kişinin bulunduğu otomobilin ön camı paramparça oldu. Hafif yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken otobandaki trafikte aksaklıklar yaşandı. Olaydan sonra polis taşınan tüm malzemelerin sarılı ve düzgün bir şekilde korunmasını sağlamak için sürücülere yeniden uyarıda bulundu.

(Dilek Orodjeh/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:21 Kaynak: İHA

Toronto, Kanada, Güncel
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