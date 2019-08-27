Son Dakika Haberleri: Otobanda ters şeritte seyreden minibüs, tır ile çarpıştı.. o anlar kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Otobanda ters şeritte seyreden minibüs, tır ile çarpıştı.. o anlar kamerada

1 saat önce

Otobanda ters şeritte seyreden minibüs, TIR ile çarpıştı.

Otobanda ters şeritte seyreden minibüs, TIR ile çarpıştı.. O anlar kamerada

Arjantin, (DHA)- Arjantin'de otobanda ters istikamete girerek ilerleyen minibüs sürücüsü, bir TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Bir amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedilen kazada, minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Başkent Buenos Aires'te Panamericana otobanında meydana gelen kaza, trafikte seyreden bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

Görüntülerde bir minibüsün, akşam saatinde otobanda ters istikamette hızla ilerlediği görülüyor. Görüntülerde girdiği yolun sol şeridinde ilerleyen minibüsün, bir süre sonra soldan seyreden bir TIR ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Kazanın şiddetini, kameraya yansıyan ses ortaya koyarken, kazada minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği; TIR sürücüsünün de yaralandığı belirtildi.

Kaza sonrası trafik ekipleri kazayı kaldırmak için otoyoldaki 3 şeridi trafiğe kapattı.

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sancaktepe'de bir bankanın klima ünite bölümüne eyp'li saldırı
Minibüs bariyerlere çarptı: anne ile kızı öldü, baba ve 2 çocuğu yaralı Son dakika: S-400'de ikinci sevkiyat başladı: Parçaları taşıyan uçak Ankara'ya iniş yaptı Küçükçekmece'de, 5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 13:38:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otobanda ters şeritte seyreden minibüs, tır ile çarpıştı.. o anlar kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]