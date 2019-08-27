Otobanda ters şeritte seyreden minibüs, tır ile çarpıştı

Arjantin'de otobanda ters istikamete girerek ilerleyen minibüs sürücüsü, bir TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Bir amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedilen kazada, minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Başkent Buenos Aires'te Panamericana otobanında meydana gelen kaza, trafikte seyreden bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

Görüntülerde bir minibüsün, akşam saatinde otobanda ters istikamette hızla ilerlediği görülüyor. Görüntülerde girdiği yolun sol şeridinde ilerleyen minibüsün, bir süre sonra soldan seyreden bir TIR ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Kazanın şiddetini, kameraya yansıyan ses ortaya koyarken, kazada minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği; TIR sürücüsünün de yaralandığı belirtildi.

Kaza sonrası trafik ekipleri kazayı kaldırmak için otoyoldaki 3 şeridi trafiğe kapattı.