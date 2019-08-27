Son Dakika Haberleri: Otobanda ters şeritte seyreden minibüs, tır ile çarpıştı
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Otobanda ters şeritte seyreden minibüs, tır ile çarpıştı

1 saat önce

Arjantin'de otobanda ters istikamete girerek ilerleyen minibüs sürücüsü, bir TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Otobanda ters şeritte seyreden minibüs, tır ile çarpıştı, System.String[]

Arjantin'de otobanda ters istikamete girerek ilerleyen minibüs sürücüsü, bir TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Bir amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedilen kazada, minibüs sürücüsü hayatını kaybetti.

Başkent Buenos Aires'te Panamericana otobanında meydana gelen kaza, trafikte seyreden bir başka sürücü tarafından kaydedildi.

Görüntülerde bir minibüsün, akşam saatinde otobanda ters istikamette hızla ilerlediği görülüyor. Görüntülerde girdiği yolun sol şeridinde ilerleyen minibüsün, bir süre sonra soldan seyreden bir TIR ile kafa kafaya çarpıştığı görülüyor. Kazanın şiddetini, kameraya yansıyan ses ortaya koyarken, kazada minibüs sürücüsünün hayatını kaybettiği; TIR sürücüsünün de yaralandığı belirtildi.

Kaza sonrası trafik ekipleri kazayı kaldırmak için otoyoldaki 3 şeridi trafiğe kapattı.

Arjantin, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:52 Kaynak: DHA
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